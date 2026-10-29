Douglas aseguró que no rastreó a Ana Sol Romero y detalló cuánto le ha depositado por pensión alimenticia

Según las declaraciones del cantante, no habría parado de entregar dinero para los gastos de la casa y la familia. “Niego las acusaciones de rastreo indebido o vigilancia, coacción, acoso, interrupción intencional de servicios”, declaró.

Diversas acusaciones han caído sobre Douglas en medio de su proceso de divorcio con Ana Sol Romero, sin embargo, el cantante se había mantenido firme en no dar declaraciones al respecto, hasta ahora.

“ Niego las acusaciones de rastreo indebido o vigilancia, coacción, acoso, interrupción intencional de servicios , difamación y negativa a mantener la familia y niego el derecho a la reparación solicitada por esos motivos”, indicó el cantante.

Esto, ante las acusaciones de su exesposa de supuestamente instalar aparatos de rastreo, vigilancia y cortar el aire acondicionado desde la distancia “sin su consentimiento”.

La esperada respuesta de Douglas tras acusaciones de Ana Sol Romero

Douglas hizo su primera declaración oficial “bajo pena de perjurio” y negó rotundamente los dichos de Ana Sol, al mismo tiempo que se refirió a la pensión de alimentos solicitada por la argentina.

Respecto a la pensión alimenticia solicitada por ser “la principal fuente de ingresos en la familia”, Douglas indicó que su ex esposa “también ha obtenido ingresos provenientes de actividades comerciales durante el matrimonio y niego la caracterización absoluta del esposo como principal fuente de ingresos en todo momento”.





Pese a esto, Romero aseguró que desde mayo el artista no habría depositado fondos suficientes y “ha dejado sin cobertura las necesidades del hogar y de los hijos”.

No obstante, esto también fue negado por el chileno, quién expresó haber realizado tanto transferencias bancarias como pagos directos para costear los gastos de la casa y la familia.

Cabe destacar que, anteriormente, Douglas había realizado una declaración jurada que daba cuenta de haber entregado más de $4 millones entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre para la hipoteca, servicios telefónicos, de agua, entre otros.

Ante esto, Ana Sol recalcó en el juicio que “tiene una necesidad real de recibir una pensión y el esposo cuenta con la capacidad económica para pagarla”, lo que nuevamente fue refutado por el cantante nacional al sostener que “niega que la esposa carezca de ingresos y de capacidad para generarlos“.