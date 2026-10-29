“Si no tenemos novedades…”: gremio de camioneros de San Antonio inicia paro y bloquea accesos

De acuerdo con el dirigente, “hoy no se mueve ninguna carga”, pese a que hay 600 contenedores esperando a ser descargados y otros 200 a esperar ser embarcados.

La noche de este miércoles comenzó oficialmente el paro de actividades de la Agrupación de Camioneros de San Antonio (Agreporsai), gremio con más de 100 máquinas que espera una respuesta del Gobierno ante la falta de iniciativas para costear el alza de los combustibles.

A través de redes sociales el dirigente de Agreporsai, Manuel Araya, detalló que pasadas las 23:00 horas de ayer miércoles se dio inicio al cese de funciones y esperan que esta jornada la Subsecretaria de Economía se reúna con ellos para buscar soluciones.

Cabe destacar que estos camioneros están encargados de movilizar cargas portuarias en San Antonio, de las cuales habría alrededor de 200 contenedores a la espera de ser movidos.





Qué se sabe sobre el paro de camioneros de San Antonio

“Hay 600 contenedores que mover de descargas, desde el puerto, que no se va a hacer la descarga y un embarque de 200 contenedores. Hoy no se mueve ninguna carga“, indicó Manuel a sus colegas, video que fue dado a conocer por Instagram.

“Hemos golpeado todas las puertas”, expresó el dirigente agregando que “no queremos más mesas de diálogos” con el Gobierno.

Respecto al paro, señaló que los accesos a las empresas contenedoras STI y DP World se mantendrán bloqueados para evitar el traslado de las cargas.

Recalcando su molestia por el alza de los combustibles, los tag en San Antonio, entre otros temas, aseguró que “si mañana (jueves) no tenemos novedades, bloquearemos el acceso al puerto“.