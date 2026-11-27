En primera instancia, la diputada Zandra Parisi lamentó las consecuencias negativas que este caso tuvo en la clínica que emitió su licencia médica, pero en un segundo comunicado señaló que tomará acciones legales contra el odontólogo.

La diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi, anunció la madrugada de este viernes que tomará acciones legales contra el odontólogo que acusó no haber firmado la licencia médica presentada por la parlamentaria ante la Cámara.

Esta decisión fue informada luego de que, en un primer comunicado, la diputada ofreciera disculpas a la clínica y sus especialistas por las críticas que enfrentaron tras conocerse el polémico caso.

La controversia se desató luego de que la parlamentaria, según ella misma explicó, sufriera una complicación en un implante dental hecho por el doctor Francisco Valdés Pérez. Cuando acudió a la clínica odontológica, Valdés no estaba y fue atendida por otro especialista.

Tras esto, presentó una licencia médica de 14 días al Congreso, generando cuestionamientos por estar muy próximo a la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Luego de que Parisi publicara el certificado, el doctor Valdés acusó que su firma no estaba autorizada.





Parisi anuncia acciones legales

En una primera instancia, Parisi ofreció disculpas por la situación, y señaló que la difusión de los antecedentes de su intervención tuvo como único objetivo transparentar su situación ante la ciudadanía, enfatizando que nunca tuvo la intención de perjudicar al recinto ni comprometer su prestigio.

Sin embargo, en esta ocasión la parlamentaria optó por responder a las acusaciones de Valdés y aseguró que la clínica dental Ama de Vitacura le emitió la licencia médica que presentó en la Cámara y que disponía de una firma electrónica del profesional.

De igual forma, acusó que este jueves acudió a un control, y el profesional no se presentó ni dio explicaciones “pese a las complicaciones que me generó el implante que él me realizó”, señaló en el comunicado.

Respecto a la acusación del odontólogo, señaló que “como paciente, no tengo ninguna participación en la emisión del certificado siendo esta una materia administrativa de la clínica dental”.

Por último, lamentó los daños que ha provocado este suceso para la clínica y para ella. En especial “a mi honra y credibilidad, dejando entrever que yo habría presentado deliberadamente un documento falso, razón por la cual estoy analizando las acciones legales que iniciaré contra el citado profesional “.