El cantante, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, conversó con el matinal de Chilevisión.

Este viernes, Pedro Barraza, vocalista de los Viking’s 5, y quien fue detenido y formalizado en el llamado “Pirata Gate”, conversó con el programa de Chilevisión Contigo en la Mañana.

El cantante, quien quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional, supuestamente cumplía funciones de apoyo en actividades municipales en terreno, con un pago de $888 mil mensuales.

Sin embargo, y de acuerdo con la investigación de la Fiscalía, no registra asistencias y tras las diligencias no se logra justificar su trabajo.





Vocalista de los Viking’s 5 se defiende

“Estoy dolido, mi familia lo pasa mal, el grupo (Viking’s 5) lo pasa mal y yo también”, partió declarando el músico.

Barraza señaló que, en medio de la pandemia, con el dinero de la jubilación de su esposa y la de él no les alcanzaba, razón por la cual se acercó a una persona de la municipalidad para pedirle un favor y que le dieran trabajo.

“Yo pedí un trabajo y lo hice, lo hice bien. Trabajé tres meses en la municipalidad, estuvo dos meses y medio en DIDECO y luego en el Departamento de Cultura y después de eso me desvincularon”, agregó.

Por último, y antes de cerrar, el cantante afirmó: “Me arrepiento de no haberle hecho caso a Dios por esta cuestión. Yo no tendría que haber pedido ese trabajo, debería haber esperado en Dios, nada más”.