La controversia se desató en el Congreso, luego de que la diputada del Partido de la Gente presentara una licencia médica de dos semanas a solo días de la votación de la AC contra el ministro Rabat.

Este viernes la Fiscalía Metropolitana Oriente informó la apertura de una investigación de oficio contra quienes resulten responsables por la presunta falsificación de la licencia médica presentada por la diputada del Partido de la Gente (PDG), Zandra Parisi.

La controversia se originó luego de que la parlamentaria presentara una licencia de dos semanas por una intervención odontológica, a solo días de la votación de la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

A raíz de los cuestionamientos, la diputada publicó el certificado, sin embargo, el implantólogo bucomaxilofacial, Francisco Valdés, respondió acusando que él no firmó la licencia médica presentada por la parlamentaria ante la Cámara.





En esa línea, Valdés aseguró que su firma fue incorporada sin su autorización y anunció que entregaría los antecedentes al Ministerio Público, institución que hoy anunció el inicio de la investigación.

“Hemos decidido abrir investigación de oficio contra todos aquellos que resulten responsables en cuanto al uso y falsificación de licencias falsas, en la cual también aparece involucrada la diputada Zandra Parisi”, afirmó la vocera de la Fiscalía Oriente, Pamela Valdés.

Por su parte, Parisi publicó dos comunicados: el primero, ofreciendo disculpas a la clínica odontológica y las críticas que el caso pudo generar. En el segundo, la autoridad defiende que ella no tuvo participación en la emisión del certificado, y apunta que tomará acciones legales contra el odontólogo.