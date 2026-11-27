El Ministerio Público reabrió la investigación contra el artista urbano que, tras cumplir prisión preventiva por la causa, quedó con arresto domiciliario nocturno.

Fiscalía pedirá 15 años de cárcel para Jairo Vera por la presunta violación grupal a una menor de edad, que habría ocurrido en noviembre de 2022 en Cauquenes, región del Maule.

Según consignó La Tercera, el Ministerio Público busca que al cantante urbano se le condene inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, para profesiones titulares, mientras dure la pena.

A la acusación en contra de Jaira Vera, se le suma otro involucrado en la causa, Steven Ortega, a quien también se le solicitará penas privativas de libertad.

Para ambos, la Fiscalía Local de Cauquenes reconoce la atenuante de irreprochable conducta anterior y la agravante de haber cometido el delito entre dos o más personas.

En el caso de Ortega, se pedirá la pena de cinco años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, debido a que en 2022 era menor de edad.

El juez Bastián Habib del Juzgado de Letras y Garantía de Chanco fijó la primera audiencia de preparación de juicio oral de Jairo Vera para el 26 de enero de 2027, a las 11:00.

Jairo Vera cumplió prisión preventiva y arresto domiciliario nocturno

Si bien en una primera instancia, el artista urbano cumplió prisión preventiva en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1 durante la investigación del caso, la Corte de Apelaciones Talca revocó la medida cautelar en julio de 2025.

El tribunal acogió la apelación de la defensa de Jairo Vera. De esta manera, ordenó que al cantante arresto domiciliario nocturno por el presunto delito sexual.

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