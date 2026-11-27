Distintas aerolíneas modificaron las dimensiones permitidas del equipaje de mano que los pasajeros pueden llevar de manera gratuita en sus viajes.

Durante los últimos días, usuarios en redes sociales dieron cuenta de las modificaciones que hicieron algunas aerolíneas respecto a las medidas permitidas del equipaje de mano.

Usualmente son mochilas las que los pasajeros utilizan para dejar debajo del asiento delantero y, en su mayoría, usan la “mochila viral”.

Se trata de un artículo personal muy cotizado por sus dimensiones, especialmente para reemplazar el equipaje de bodega y ahorrar dinero al viajar.

Sin embargo, quienes tienen planificado trasladarse en avión próximamente deberán cerciorarse con qué tipo de bolso podrán hacerlo.





Estas son las nuevas medidas permitidas por las aerolíneas

La “mochila viral” que era permitida de manera gratuita, ya no podrá ser utilizada en varias aerolíneas, debido a que redujeron el tamaño autorizado: son cinco centímetros de profundidad menos.

Las medidas anteriores eran de 45x35x25cm y las nuevas son de 45x35x20cm.

Para asegurarse de no tener que pagar de más, los pasajeros deberán revisar las condiciones de sus vuelos y equipaje en los sitios web de cada aerolínea.