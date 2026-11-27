Al lugar de los incidentes concurrieron unidades especializadas de Carabineros. En tanto, la Fiscalía ECOH investiga en el Hospital Barros Luco.

Un tiroteo se habría desatado durante la tarde este viernes en la población La Legua, comuna de San Joaquín, donde arribó Carabineros de Chile.

Al lugar se trasladaron dos equipos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), junto a personal de la unidad de Control de Orden Público (COP) en vehículos blindados.

Carabineros afirmó que sus equipos especializados fueron atacados por un grupo de personas con armas de fuego.

En tanto, la Fiscalía ECOH iniciará las diligencias en el Hospital Barros Luco, por el ingreso de al menos cuatro personas heridas a bala , según reportó la entidad.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, producto de los incidentes, entre los lesionados estaría un menor de edad de cinco años.

Reportan disparos y hallazgo de balas en Hospital Barros Luco

En paralelo, durante esta misma jornada, personal médico del Hospital Barros Luco reportó impactos de bala en sus dependencias.

Fue personal de seguridad del recinto que alertó a Carabineros del hallazgo de dos proyectiles y daños en dos ventanales.

Según informó la institución, funcionarios que trabajaban en el segundo piso del hospital, entre las unidades de Psiquiatría y Cardiología habrían escuchado disparos.

Personal policial confirmó el hallazgo de la evidencia balística en un pasillo y detrás de unas escaleras.