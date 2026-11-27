El tradicional evento navideño se realizará este domingo en su 15° edición con los esperados globos gigantes, música en vivo y distintas comparsas.

Este fin de semana se vivirá el Paris Parade 2026, que celebrará sus 15 años con 13 globos de helio gigantes inspirados en reconocidos personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

El desfile navideño contará también con más de 100 artistas, bandas en vivo, comparsas, 36 elementos escénicos y el trineo del Viejito Pascuero, que acompañarán el recorrido.

¿Cuándo es el Paris Parade 2026?

Este año, Paris Parade se realizará este domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas.

Como cada año, se espera que el tradicional evento, que es completamente gratuito, reúna a más de 800 mil asistentes.

¿Por dónde pasará el tradicional desfile de globos?

El lugar de inicio de Paris Parade será la avenida Providencia, a la altura del Metro Salvador, y avanzará por la avenida Libertador Bernardo O’Higgins (Alameda) hasta el frontis del Palacio de La Moneda.

A lo largo del recorrido habrían distintos puntos que contarán con información general, baños, protector solar, hidratación, primeros auxilios, seguridad, basureros y puntos limpios para el reciclaje.

Estos estarán ubicados en Parque Balmaceda, avenida Vicuña Mackenna, avenida Portugal, avenida Santa Rosa, calle Arturo Prat y calle Bandera.





Cortes de tránsito por Paris Parade 2026

Los cortes de tránsito comenzarán a las 20:00 del sábado 28, debido al montaje del evento, y se extenderán hasta la madrugada del domingo 29.

A partir de esa hora se hará ocupación de la pista de buses en avenida Providencia al poniente, entre Huelén y Puente del Arzobispo. Luego, desde las 22:00 se sumará el corte de calle Huelén al sur entre avenida Andrés Bello y avenida Providencia.

Durante la madrugada del domingo se suspenderá el tránsito total de avenida Providencia al poniente entre avenida Manuel Montt y Puente del Arzobispo.

En tanto, el día del desfile, entre las 08:00 y las 16:30 se cerrará el eje de avenida Providencia-Alameda en ambos sentidos, entre avenida Manuel Montt y avenida Manuel Rodríguez.

Transporte Informa RM recomendó utilizar como alternativas para trasladarse, las avenidas Blanco Encalada, Matta, Bellavista, Andrés Bello, Cardenal Caro y Balmaceda.