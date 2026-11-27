El tribunal rechazó concederle una pena sustitutiva y dispuso que la multa de 200 UTM se pague en 12 cuotas. Durante el juicio, el excomandante en jefe del Ejército reconoció haber recibido dinero de gastos reservados y sostuvo que lo destinó a cubrir gastos de seguridad, como escolta, alimentación y transporte.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó este viernes al excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta Ferrer a cinco años y un día de presidio efectivo por lavado de activos, en una causa vinculada al uso irregular de gastos reservados de la institución.

El tribunal rechazó concederle una pena sustitutiva y autorizó el pago en 12 cuotas de la multa de 200 UTM, equivalente a cerca de $14,5 millones .

Según consignó La Tercera, la Fiscalía Regional de Los Lagos informó que el tribunal dio por acreditado que Izurieta destinó parte de los fondos de origen ilícito a financiar la compra de un departamento en Las Condes.

Posteriormente, realizó operaciones para ocultar la procedencia del dinero y mantener el control de los ingresos que generaba el arriendo de la propiedad. Esas rentas superaron los $166 millones y quedaron sujetas a comiso.

Izurieta reconoció pagos con cargo a gastos reservados

La investigación situó el inicio de los pagos en abril de 2010, un mes después de que Izurieta dejara la jefatura del Ejército. Las entregas se realizaban bajo el concepto de “Apoyo a excomandantes en jefe” y, según los antecedentes del juicio, continuaron durante los mandos de Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.





El dinero se entregaba personalmente en sobres cerrados , sin registros contables de esas operaciones.

Los pagos comenzaron en torno a los $400 mil mensuales y llegaron a $1 millón. La Fiscalía estimó que, entre abril de 2010 y comienzos de 2018, Izurieta recibió entre $61,2 millones y $78 millones por ese concepto.

Durante el juicio, Izurieta reconoció haber recibido dinero de gastos reservados y sostuvo que lo destinó a cubrir gastos de seguridad, como escolta, alimentación y transporte. El tribunal descartó esa explicación tras establecer que los medios y el personal asignados a su protección ya se financiaban con recursos fiscales.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, valoró la pena de cárcel efectiva y las medidas patrimoniales de la sentencia. La persecutora destacó que el juicio permitió acreditar el origen ilícito de los fondos y las maniobras que Izurieta realizó para incorporarlos a su patrimonio.