Los códigos promocionales ya están disponibles en el sitio oficial del Black Friday. Revisa cómo encontrarlos, qué condiciones tienen y cómo aplicarlos antes de pagar.

El Black Friday 2026 en Chile comenzó este viernes 27 de noviembre y se extenderá hasta las 23:59 horas del lunes 30.

Durante los cuatro días del evento, quienes busquen adelantar sus compras navideñas podrán encontrar ofertas en categorías como tecnología, vestuario, calzado y juguetería.

El sitio oficial reúne cupones de descuento de las marcas participantes. Algunos permiten sumar una rebaja al precio Black Friday, mientras que otros se aplican solo a productos seleccionados o exigen un monto mínimo de compra.

¿Cómo obtener los cupones del Black Friday 2026?

Los códigos se pueden consultar directamente en la pestaña “Cupones” del sitio oficial de Black Friday.

Busca la tienda por su nombre o filtra los cupones por categoría.

por su nombre o filtra los cupones por categoría. Revisa las condiciones de la promoción, como la vigencia, el monto mínimo y los productos incluidos.

de la promoción, como la vigencia, el monto mínimo y los productos incluidos. Copia el código que aparece junto al descuento y entra al sitio de la tienda.

que aparece junto al descuento y entra al sitio de la tienda. Ingresa el código en el campo de cupón o código promocional del carrito o en el paso de pago, según la tienda.

en el campo de cupón o código promocional del carrito o en el paso de pago, según la tienda. Confirma que se aplicó la rebaja en el total antes de finalizar la compra.





¿Se pueden acumular los cupones con las ofertas del Black Friday?

Depende de cada promoción. Por ejemplo, HiFi publicó un cupón de 5% adicional sobre el precio Black Friday en los productos de la campaña, mientras que CALA ofrece un 15% para suscriptores en productos fuera del evento y especifica que el beneficio no es acumulable con otras ofertas.