Cartero chileno ha recorrido 150 mil kilómetros en 63 años de trabajo: podría ingresar al récord Guinness
Con 83 años, David Reyes visitó “Siete Días”, donde contó detalles de sus 63 años como cartero, trayectoria en la que ha recorrido cerca de 150 mil kilómetros repartiendo correspondencia. El trabajador, que mantiene su rutina desde las 4:00 de la mañana, fue reconocido por Conecta Mayor como uno de los 100 Líderes Mayores y actualmente están gestionando su postulación para ingresar al récord Guinness por sus años de servicio.