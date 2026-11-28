En un partido muy parejo, los brasileños pegaron en el momento justo y conquistaron por cuarta vez el torneo más importante del continente. Ramón Sosa fue el héroe al notar el gol del título.

La gloria eterna es del Verdao. Palmeiras se hizo fuerte en Montevideo y derrotó 1-0 a Estudiantes de La Plata, coronándose campeón de la Copa Libertadores.

En una final que contó con un gran ambiente, los brasileños pegaron en el momento justo y conquistaron por cuarta vez el título más importante del continente.

Los paulistas se impusieron en un duelo que fue muy pálido en el principio, donde hubo mucha táctica, calor en las tribunas y casi nada de juego.

La chance más clara fue una buena jugada individual de Lucas Evangelista en el cierre del primer tiempo, la que terminó con un rebote en el palo y un remate mordido del propio lateral que contuvo el arquero Fernando Muslera.





Palmeiras pegó fuerte y se queda con la Copa Libertadores

El segundo tiempo mostró una imagen totalmente distinta, con Palmeiras apretando el acelerador y logrando la ansiada apertura de la cuenta a los 52′ por medio de Ramón Sosa.

El paraguayo batió a Muslera con un sutil zurdazo en la medianía del área, culminando una buena acción colectiva.

A partir de ese momento, el Pincha reaccionó y pudo llegar a la igualdad con una chilena de Guido Carrillo y un cabezazo del ingresado Edwuin Cetré, ambas tapadas por el meta Carlos Miguel.

Los corazones se paralizaron a los 83 con un disparo de Tomás Palacios que dio en un costado de la red, generando confusión en algunos hinchas argentinos que gritaron un gol que no fue.

Con este triunfo del Verdao, la Libertadores quedó en manos de un elenco de Brasil por octava vez de forma consecutiva. La última vez que un cuadro extranjero se coronó fue River Plate en 2018.

Por si fuera poco, los dirigidos por Abel Ferreira ganaron el acceso a disputar la Copa Intercontinental, la Recopa Sudamericana y el Mundial de Clubes 2029.