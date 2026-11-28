El Mago disfrutó la consagración del Verdao y se expresó en redes sociales, generando varias respuestas de los fanáticos del elenco brasileño que lo trataron de “ídolo”.

Jorge Valdivia no ocultó su alegría y se manifestó por el título de Palmeiras en la Copa Libertadores, disfrutándolo como un hincha más.

El Verdao se impuso 1-0 a Estudiantes de La Plata este sábado, logrando su cuarta coronación en el torneo con el gol de Ramón Sosa.

El Mago siguió atentamente el duelo disputado en Montevideo, expresando su felicidad por el equipo que defendió en dos etapas.





La reacción de Jorge Valdivia tras título de Palmeiras

El ex futbolista chileno comentó la publicación subida a Instagram por el cuadro brasileño, donde celebraron luego de vencer al Pincha.

Pocos minutos después de que los paulistas realizaran el posteo, el otrora volante reaccionó con emojis de aplausos, corazones verdes y hasta una copa de vino.

El mensaje del chileno pasó inadvertido para los hinchas, quienes siguen valorando su rendimiento mostrado en Brasil y que llegaron a tratarlo de “ídolo”.

Valdivia tuvo dos etapas en Palmeiras (2006-2008 y 2010-2015) en el que ganó tres títulos, siendo figura en varias temporadas y portando la jineta de capitán.

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