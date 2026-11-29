El músico fue una de las figuras clave de la agrupación estadounidense que alcanzó fama mundial con éxitos como Surfin’ U.S.A. y California Girls. Su representante confirmó que falleció acompañado de su familia.

La música estadounidense perdió a uno de los grandes exponentes del pop y el rock de los años 60. Mike Love, cofundador de The Beach Boys, murió este sábado a los 85 años.

La noticia fue confirmada por su representante, Katie Altman, quien, mediante un comunicado enviado a NBC, precisó que el artista falleció durante la tarde en compañía de su familia.

En la declaración, su representante destacó la influencia que tuvo el músico en la industria y el legado que deja tras décadas de trayectoria.

“Un ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por ser una fuente de inspiración para generaciones de músicos“, señala el escrito.

“Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”, añadió.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas de su muerte.

El legado musical de Mike Love en The Beach Boys

En 1961, el músico fundó The Beach Boys junto a sus primos Brian, Carl y Dennis Wilson, y su amigo Al Jardine, dando origen a una de las agrupaciones más influyentes de la música popular estadounidense.

Con su registro vocal de bajo-barítono, Love contribuyó a construir las reconocibles armonías de la banda, que alcanzó fama internacional con éxitos como Surfin’ U.S.A., California Girls, Little Deuce Coupe y Kokomo.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, su hijo, Mike Love Jr., lo despidió a través de Instagram con un mensaje que alude a God Only Knows, una de las canciones más emblemáticas de la agrupación.

“Solo Dios sabe… cuánto te quiero, papá”, escribió.