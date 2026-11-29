29/ 11/ 2026 11:44

Reportan portonazo frente a casa de Gabriel Boric en San Miguel: víctima fue golpeada por los ladrones

Durante la madrugada de este domingo se registró el portonazo de un vehículo en la calle Real Audiencia, en la comuna de San Miguel, en las cercanías de la casona del expresidente Gabriel Boric, que actualmente se encuentra en reparaciones. El hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada, cuando un vecino que esperaba a sus hijas fue abordado por dos sujetos que lo golpearon y le sustrajeron el automóvil, su teléfono celular y documentos personales. Vecinos del sector manifestaron su preocupación por el aumento de delitos en la zona, denunciando robos constantes de celulares, del interior de vehículos y baja presencia de seguridad o Carabineros.