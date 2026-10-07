“Nadie entendió”: Michelle Carvalho desata reacciones en redes por “truco” para bajar de peso

En medio de su proceso para bajar de peso, la modelo hizo una broma a sus seguidores haciéndoles creer que había alcanzado los 49 kilos.

Un reciente video publicado por Michelle Carvalho en Tiktok desató una confusa reacción entre los usuarios al mostrar un supuesto radical cambio de peso.

Durante los últimos meses, la modelo y ganadora de Gran Hermano 2 ha compartido su proceso a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, Carvalho posó frente al espejo y dejó entrever que había bajado de 98 a 49 kilos. “Llegué a la meta chicos” , expresó.





Sin embargo, se trataba de una broma. Primero, Michelle se mostró por completo y escribió: “98 kilos”.

Luego, solo se movió para que el espejo le tapara la mitad de su cuerpo y añadió: “49 kilos”. Pero no mostró realmente un antes y un después.

“¿Cómo lo hizo para bajar tan rápido?”, fue uno de los comentarios que se repitió entre sus seguidores. Carvalho agregó: “Nadie entendió el chiste”.

Revisa el video de Michelle Carvalho acá