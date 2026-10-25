Pedro Astorga revela posibilidades de ser papá: Esta fue la divertida reacción de Michelle Carvalho

Diferentes usuarios etiquetaron a la brasileña en el posteo de Chilevisión para saber qué opinaba sobre las declaraciones del deportista extremo.

Pedro Astorga fue uno de los invitados en el último capítulo de La Divina Comida, instancia en que compartió con Melina Noto, Luis Jara y Verónica Villarroel.

Luego de que la argentina revela sus planes de agrandar la familia y casarse con Pangal Andrade, se le consultó al deportista extremo sobre su plan de vida, dichos que sorprendieron a su amiga, Michelle Carvalho, en redes sociales.





Pedro Astorga y la posiblidad de ser papá

Chilevisión compartió en Instagram un extracto en donde Pedro se cuestiona una posible paternidad. “¿Te ves como papá?”, le preguntó Jara al Astorga.

Complicado con la pregunta, el ex chico reality confesó: “No sé, yo creo. O sea sí, pero creo que la pasaría muy mal“. Sus dichos llevaron a los invitados a cuestionar las diferentes experiencias que existen al criar.

Sin embargo, Carvalho no pudo evitar reaccionar a este video y en los comentarios dejó un divertido gift. Asimismo, una usuaria etiquetó a la brasileña diciendole “sería hermosos”, refiriéndose a un posible hijo entre ambos. Ante esto, Michelle respondió diciendo “oui”, lo que significa “sí” en fránces.