Reportan intensa columna de humo: gran incendio afecta empresa salmonera en Puerto Montt

En el lugar ya se encontraría un numeroso grupo de carros de Bomberos controlando la emergencia.

A través de redes sociales se dio a conocer la tarde de este domingo un gran incendio en la planta salmonera Gelymar en la región de Los Lagos.

Dichas bodegas se encuentran ubicadas a un costado de la ruta 5 Sur , en el límite entre Puerto Montt y Calbuco, hasta donde ya han llegado más de 23 carros de Bomberos.

Qué se sabe del incendio en salmonera

Según información preliminar de Radio Bíobio, en el lugar se encuentran almacenados diversos químicos y petróleo.

Por otra parte, usuarios han reportado una intensa columna de humo negro y fuertes estruendos alrededor de la emergencia.

Noticia en desarrollo…