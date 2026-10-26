Emergencia en Quilicura: hombre resulta gravemente herido tras explosión de artefacto

El hecho ocurrió la mañana de este lunes en un conjunto de blocks en calle Las Garzas, en la comuna de Quilicura. Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad y se evacuó a residentes del sector.

Un hombre de 36 años resultó gravemente herido este lunes tras la explosión de un artefacto en un conjunto de departamentos de Quilicura, ubicado en calle Las Garzas.

Según los antecedentes preliminares, la detonación se habría producido mientras manipulaba el objeto.

Tras la emergencia, vecinos auxiliaron al afectado y lo trasladaron al SAR Irene Frei. De acuerdo con lo informado durante la transmisión, el hombre habría sufrido la pérdida de un brazo y permanecía grave , aunque fuera de riesgo vital, mientras se coordinaba su derivación a otro centro asistencial.





Personal de Carabineros y del GOPE concurrió al sector para resguardar el lugar y realizar las primeras diligencias.

Además, se informó del hallazgo de otros elementos presuntamente explosivos en un espacio vinculado a la vivienda del lesionado, cuya naturaleza debía ser determinada por los especialistas.

Como medida preventiva, se estableció un perímetro de seguridad y se evacuó a residentes del sector mientras avanzaba la revisión, que también contó con un equipo canino especializado en detectar explosivos.