Joaquín Lavín León deja el arresto domiciliario total: Tribunal rebaja cautelar y decreta solo nocturno

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago modificó la medida cautelar del exdiputado y también estableció este lunes su arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados.

La mañana de este lunes la justicia otorgó arresto domiciliario nocturno al exdiputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Joaquín Lavín León.

Hasta hoy, el otrora parlamentario se mantenía con la medida cautelar de arresto domiciliario total, sin embargo, esta fue revocada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

Además, junto con dicha modificación, el tribunal decretó arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con otros imputados en la causa.

Los cargos contra Lavín León

Lavín León, vale recordar, fue formalizado por los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y falsificación y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.

Según la investigación de la Fiscalía, el exdiputado habría presentado de forma reiterada facturas ideológicamente falsas en el Congreso Nacional, solicitando reembolsos por cargos no vinculados a su labor.

Con esto habría generado un perjuicio fiscal cercano a los 104 millones de pesos tras boletas emitidas a nombre de la imprenta MMG.

Además, enfrenta imputaciones por uso malicioso de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias.