Encuentran cuerpo enterrado en toma de Puente Alto: Crimen estaría vinculado al Tren de Aragua

De acuerdo con los antecedentes preliminares, denuncias anónimas de vecinos alertaron sobre la presencia de restos humanos en el lugar. Un equipo especializado antisecuestros de la PDI concurrió a la zona para realizar las diligencias.

Un cuerpo fue hallado enterrado al interior de un domicilio en la toma El Sueño de Todos, en Puente Alto, cerca del límite con Pirque.

El hallazgo motivó un procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI), que se mantiene trabajando en el sector para esclarecer las circunstancias del hecho.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, denuncias anónimas de vecinos alertaron sobre la presencia de restos humanos en el inmueble. Tras recibir estos antecedentes, un equipo especializado antisecuestros de la PDI concurrió al lugar para realizar las diligencias.

Los peritos debieron utilizar una retroexcavadora para remover escombros y facilitar las labores en el punto donde se encontraba enterrado el cuerpo.





Hasta el momento, no se había establecido la identidad ni el sexo de la persona fallecida.

El procedimiento continúa en desarrollo, a la espera de información oficial sobre la causa de muerte y eventuales responsables.

Aunque el sector registra antecedentes de operativos vinculados al crimen organizado, por ahora no se ha confirmado una relación entre este hallazgo y la participación de alguna banda delictual.

De acuerdo antecedentes preliminares, el Tren de Aragua tendría operaciones en la toma, por lo que se investigan una posible vinculación con el crimen organizado.