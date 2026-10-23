Está internado grave: Investigan enigmático homicidio frustrado en una plaza de Puente Alto

La dinámica de este crimen apunta a que el hombre atacado se encontraba en la plaza cuando llegó otra persona que le disparó con un arma de fuego.

La Fiscalía ECOH indaga junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones un homicidio frustrado ocurrido este jueves en una plaza de Puente Alto.

Según antecedentes preliminares, la víctima caminaba por calle Pedro Lira cuando recibió el ataque por motivos que aún se investigan.

El equipo especializado precisó que fue baleada en el lugar por una persona que contaba con un arma de fuego.





Debido a sus lesiones, un proyectil balístico en el sector de la ingle , fue trasladado en primera instancia hasta el Centro de Salud Familiar Karol Wojtyla, en el sector de Bajos de Mena.

Luego, fue derivado al Hospital Sótero del Río, donde se encuentra internado fuera de riesgo vital pero con lesiones de carácter grave.

“Se están realizando todas las diligencias tendientes a identificar al autor de este disparo. Habrían testigos en el lugar”, explicó el fiscal Ernesto Navarro.