CHV Te ayuda: todo lo que debes saber sobre la ley “Papito corazón” y las pensiones de alimentos

En esta edición, conversamos con Rodrigo Barcia, académico del Magíster en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma, quien respondió las preguntas más frecuentes sobre el Registro Nacional de Deudores, el pago con fondos de AFP y otras consultas de los espectadores.

En el nuevo capítulo de CHV Noticias Te Ayuda se abordaron las principales dudas sobre la ley conocida como “Papito Corazón” y las pensiones de alimentos, desde su cobro hasta las medidas frente al incumplimiento del pago.

La instancia busca entregar orientación clara sobre los aspectos legales que deben considerar las personas y sus familias.

En esta edición, conversamos con Rodrigo Barcia, académico del Magíster en Derecho de Familia de la Universidad Autónoma , quien respondió las preguntas más frecuentes sobre el Registro Nacional de Deudores, el pago con fondos de AFP y otras consultas de los espectadores.

Revisa acá las consultas que los espectadores dejaron a través del chat y las respuestas en vivo durante la transmisión.