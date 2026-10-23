Dr. File emplazó al pdte. Kast por rebaja de penas a agresores sexuales: Esta fue su respuesta

A través de Instagram, el diputado Cristián Contreras compartió un video del intercambio con el mandatario tras una actividad.

El presidente José Antonio Kast fue emplazado por el diputado Cristián Contreras, más conocido como Dr. File, por las polémicas 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales.

A través de Instagram, el parlamentario compartió un video del intercambio ocurrido después del lanzamiento de la Estrategia Nacional de Demanda Laboral por Inversión (ENADI).

“Presidente, ¿cómo está? Muy brevemente. Le pido en el nombre del centro político que hagamos lo posible para rectificar la baja de la condena a los condenados”, planteó Contreras.

“Estamos en eso”, respondió Kast. Ante la insistencia del diputado, quien le preguntó “¿Estamos en eso?”, el mandatario contestó: “Sí”.





Dr. File emplazó a pdte. Kast por rebajas de condenas

“Ya, ok. Quedamos ahí. Hemos presentado algunos proyectos y tenemos que enviar una buena señal”, agregó el parlamentario durante la conversación.

Tras ello, el mandatario profundizó en su respuesta: “Estamos en eso, lo que pasa es que es un tema legislativo y nosotros tenemos que aplicar el sistema legal. Estamos en eso ”.

Más adelante, en el mismo registro, Contreras entregó su interpretación del encuentro: “El presidente de la República se comprometió con nosotros, el centro político, para impedir que los abusadores de menores gocen del beneficio de disminución de sus penas”.

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Este intercambio ocurre después de que se conociera que el Ministerio de Justicia otorgó, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre, 56 rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad y crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Esto último ha generado críticas desde distintos sectores políticos. Incluso partidos como el Frente Amplio exigen la renuncia del ministro Fernando Rabat.