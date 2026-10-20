20/ 10/ 2026 21:49

Emergencia en límite de Pirque con Puente Alto: Lluvias arrasan con pavimento y alcaldes hacen llamado a las autoridades

Las intensas precipitaciones de este martes terminaron arrasando el pavimento de la Avenida Concha y Toro, la principal vía que conecta Puente Alto y Pirque, debido a la acumulación de agua en el sector. Pese a que maquinaria municipal se encuentra trabajando en el lugar, los alcaldes, Matias Toledo y Jaime Escudero, conversaron con CHV Noticias sobre la falta de recursos para mejorar las condiciones de sus vecinos. Revisa aquí lo que dijeron.