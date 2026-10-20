20/ 10/ 2026 22:33

“Descuido, negligencia o actitud temeraria”: Ministro Quiroz se refiere a investigación tras desplome del Fondo E

Tras la importante caída del Fondo E en las siete Administradoras del Fondo de Pensiones (AFP), el ministro Jorge Quiroz se refirió a la investigación que llevará a cabo la Superintendencia de Pensiones. “Queremos determinar si esa pérdida es consecuencias de la naturaleza propia de la administracion o si hubo descuido, negligencia o actitud temeraria por parte de las AFP”, aseguró la autoridad.