Víctima sufrió amputación de su mano: revelan presunto origen de bomba que explotó en block de Quilicura

Un cierre perimetral afecta al sector de calle Las Garzas con San Luis luego del artefacto explosivó que fue activado esta mañana. El lesionado permanece internado fuera de riesgo vital.

Fuera de riesgo vital permanece el hombre de nacionalidad chilena que en horas de la mañana de este lunes manipuló una bomba y sufrió su posterior explosión en la comuna de Quilicura, en la región Metropolitana.

Se trata de un sujeto de 36 años que estaba en su hogar cuando se percató que algo no andaba bien con el artefacto y, para evitar que sus hijos resultaran heridos, fue hasta la entrada del inmueble ante su inminente detonación.

Tras la activación, los vecinos salieron de sus departamentos producto del fuerte estruendo y fueron ellos quienes asistieron a la víctima en los primeros minutos de la emergencia.

La víctima habría sufrido la amputación de su mano izquierda y también lesiones severas en su rostro, específicamente en su ojo izquierdo. En primera instancia fue trasladado en su propio automóvil al SAR Irene Frey.





Víctima trabajó en minería en el norte

La inquietud de los residentes no cesó con la explosión, ya que posteriormente debieron ser evacuados luego que equipos especializados detectaran una docena de otros elementos explosivos en el departamento.

Peritos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros llegó al lugar con una especie de camión búnker para sacar 10 artefactos, 2 kg de explosivo tipo ANFO y 10 paquetes de emulsiones.

Según información de CHV Noticias, la víctima trabajó en minería en el norte del país y desde allí habría trasladado los elementos en un bus hasta Santiago.

Hasta el cierre de esta nota, los vecinos del block de departamentos aún no contaban con la autorización para regresar a sus hogares debido a que los funcionarios continúan haciendo trabajos de prevención y emergencia.