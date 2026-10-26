26/ 10/ 2026 15:46

“Velarlo como corresponde”: el dramático testimonio del padre de Benjamín Galdámez

Continúan los arduos trabajos para dar con el cuerpo del Benjamín Galdámez, joven a quien se le perdió el rastro el martes 20 de octubre. La búsqueda se centra en el Zanjón de la Aguada luego de que Vladimir Gordillo, excompañero de colegio del joven, confesara el crimen y afirmara que había lo había lanzado en ese lugar. El padre de la víctima hizo un desesperado llamado de ayuda para dar con el cuerpo y poder darle una un velorio y funeral.