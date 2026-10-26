Por fuertes lluvias y peligro de remoción en masa: Estas son las calles y rutas cortadas en Las Condes y Lo Barnechea

Ambas comunas se encuentran en alerta roja y recibieron un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular.

Este lunes, Transporte Informa detalló las calles y rutas que se encuentran cortadas en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.

Todo esto a raíz del sistema frontal que azota a la Región Metropolitana y que mantiene a 10 comunas de la precordillera con alerta roja.





¿Hay calles cortadas en Las Condes y Lo Barnechea?

A través de su cuenta de X, Transporte Informa expuso que estas son las calles cortadas en Las Condes:

Av. Gral. Blanche entre Camino Mirasol y Francisco Bulnes Correa.

Quebrada Apoquindo desde el cruce de Av. Cristóbal Colón con Paul Harris y calle La Quebrada.

Además, es importante destacar que el tránsito se encuentra restringido al interior del polígono comprendido entre Camino El Alba, Camino Las Flores, Av. La Plaza, Quebrada Honda, Vista Hermosa y Paul Harris.

Es por ello que la entidad hizo un llamado a no transitar por ese sector de forma innecesaria.

Por otra parte, en la comuna de Lo Barnechea:

Corte total de Camino Farellones, Ruta G-21 desde el kilómetro 7.

Al respecto, es importante destacar que ambas comunas se encuentran en alerta roja y recibieron un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular.

Finalmente, Transporte Informa hizo un llamado: “No transite de forma innecesaria hacia caminos de cerros o montañas, mientras se mantenga el pronóstico de lluvia y tormenta eléctrica para hoy”, cerraron.

Revisa las publicaciones de X:

ALERTA DE TRÁNSITO (19:44). Debido a fuerte lluvia y peligro de remociones en masa en sectores de precordillera se mantienen CERRADAS las siguientes vías en #LasCondes:

❌Av. Gral. Blanche entre Camino Mirasol y Francisco Bulnes Correa

❌Quebrada Apoquindo desde el cruce de Av. Cristóbal Colón con Paul Harris y calle La Quebrada — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 26, 2026

ATENCIÓN (20:28). Debido a ALERTA ROJA de @Senapred, el tránsito queda restringido al interior del polígono comprendido entre Camino El Alba, Camino Las Flores, Av. La Plaza, Quebrada Honda, Vista Hermosa y Paul Harris. NO transite de forma innecesaria hacia este punto de San Carlos de Apoquindo en la comuna de #LasCondes — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 26, 2026