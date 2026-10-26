Senapred decreta alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana por remoción en masa

Todo esto, a raíz del sistema frontal que azota a la capital, lo que trajo fuertes lluvias con posibilidad de granizos y tormentas eléctricas.

En horas de la tarde de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en 10 comunas de la Región Metropolitana.

Esto, a raíz del sistema frontal que azota a la capital, lo que trajo fuertes lluvias que se extenderán hasta cerca de las 21:00 horas.





¿Qué comunas se encuentran en alerta roja?

Según detalló Senapred en sus redes sociales, la alerta corre para las siguientes comunas:

San José de Maipo.

Puente Alto.

Pirque.

La Florida.

Peñalolén.

La Reina.

Las Condes.

Lo Barnechea.

Vitacura.

Colina

Según explicó Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, la alerta se emite por “tormentas con caída de granizos en corto periodo de tiempo”.

¿Qué significa una alerta roja y qué hay que hacer?

Significa que existe un alto riesgo para la vida de las personas.

Al respecto, Senapred recomienda:

Mantener la calma.

Obedecer a las autoridades y equipos de emergencia.

Prepararse para una evacuación junto a un kit de emergencia.

No acercarse a la zona afectada.

No exponerse a situaciones de riesgo.

Durante una alerta roja puede llegar un mensaje del Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) al teléfono celular, lo cual ha ocurrido en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea.

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