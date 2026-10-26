AHORA | Senapred decreta alerta roja en Requínoa por paso de tornado: Revisa acá qué significa

La entidad decretó la alerta tras el paso del tornado de categoría 2 que dejó numerosos destrozos en viviendas y establecimientos educacionales. Revisa cómo debes reaccionar ante este aviso.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó alerta roja en la comuna de Requínoa, en la región de O’Higgins, por el tornado registrado en la zona.

Frente al fenómeno meteorológico, la entidad expuso la medida a través de sus redes sociales.

Según información preliminar, el tornado fue calificado como uno de clasificación EF-2, el cual habría comenzado a las 17:30 horas y se trasladó a 218 km/h.

El tornado provocó grandes destrozos, dejando más de 20 casas afectadas y daños en el Colegio Tricahue por la voladura de techos y la caída de muros de los inmuebles.

#SenapredOHiggins Se declara #Alerta Roja para la comuna de Requínoa por tornado. https://t.co/UtiAS2ZAF3 — SENAPRED (@Senapred) October 26, 2026

¿Qué significa la alerta roja?

Con esta alerta se estima que hay un gran riesgo para la vida de las personas frente a fenómenos naturales. Por ende, la enidad recomienda seguir los siguientes pasos: