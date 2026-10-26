Techos destruidos y postes derribados: registro muestra los impresionantes daños que causó tornado en Requínoa

Una de las zonas más afectadas fue en calle Las Dalias, al sur de la localidad, donde se cayeron postes y árboles.

Un tornado categoría 2 afectó a la región de O’Higgins, donde la comuna más dañada fue Requínoa. Ahí, 20 casas y un colegio resultaron con daños. Además, postes y árboles cayeron por el fuerte viento.

El principal daño en las viviendas fue la destrucción y voladura de techumbres. Una de las zonas más afectadas fue en calle Las Dalias, al sur de Requínoa.



