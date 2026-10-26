En medio del sistema frontal: Reportan más de tres mil clientes sin luz en la Región Metropolitana

De acuerdo a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, una de las más afectadas por las intensas lluvias es la comuna de Las Condes.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó que 3.028 personas en la Región Metropolitana se encontrarían sin suministro eléctrico.

En medio del sistema frontal que afecta a la zona centro del país, la capital también se vio comprometida y afectó en especial a la comuna de Las Condes, donde se reportaron 2.097 viviendas sin luz.

La comuna también enfrentó el desborde de la Quebrada Honda, cuyo ducto colapsó producto de las intensas lluvias. La emergencia motivó la activación de una alerta SAE por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).





Los cortes de suministro también se reportaron en otras comunas de la Región Metropolitana. Lampa registró 185 casos, mientras que en Santiago se contabilizaron 107.

En caso de ser uno de los afectados, puedes informar tu caso en el siguiente link y rellenando el formulario correspondiente.