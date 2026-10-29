Lucas Cepeda prepararía acción judicial contra Colo Colo: Estos son los documentos que solicitó

El delantero presentó una medida prejudicial en contra de Blanco y Negro, buscando aclarar montos de su transferencia al Elche a principios de año.

Una nueva situación tiene en alerta a Colo Colo. Lucas Cepeda, ex jugador del club, presentó una medida prejudicial en contra de Blanco y Negro por su traspaso al Elche.

El delantero fue vendido al club español a principios de este año, exigiendo en esta ocasión documentos al Cacique por posible vulneración de derechos.

Una vez analizado esto, el ariete podría iniciar una demanda contra la institución si que es considera que hubo faltas.





Qué es lo que estaría pidiendo Lucas Cepeda

Según consignó Diario Leguleyo, la medida fue presentada el 23 de julio y el futbolista junto a sus abogados solicitaron varios documentos al Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.

El tribunal ordenó a Blanco y Negro exhibir: Contrato de trabajo y anexos, liquidaciones de remuneraciones, contrato de transferencia entre Elche y Colo Colo, finiquito y certificado de aprobación emitido por el sistema TMS de la FIFA.

El citado medio consignó que el 1 de septiembre se dio por atrubuido que los certificados estaban digitalizados y en conocimiento del deportista.

A partir de esto, Cepeda analizaría presentar una demanda por posibles privaciones de derechos económicos, algo que se resolverá en los próximos días.

El seleccionado nacional llegó en 2024 al Popular, disputando un total de 72 partidos en los que marcó 15 goles y ganó 2 títulos.