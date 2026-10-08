Cuando más lo necesita: El espaldarazo que recibió Lucas Cepeda tras polémicas en La Roja

Tras vivir complejas situaciones en La Roja, el entrenador del Elche respaldo al delantero chileno y ratificó su titularidad.

Lucas Cepeda tuvo una compleja gira por Norteamérica con la Selección Chilena. El delantero fue expulsado ante Canadá y se vio involucrado en una polémica al tener un cruce con Marcelino Núñez.

Previo a la salida del volante de La Roja, se destapó que ambos discutieron durante un entrenamiento en un hecho que no terminó pasando a mayores.

Tras esto, y luego de ingresar solamente en los descuentos en el triunfo contra México, el ariete de 23 años recibió un importante espaldarazo por parte del Elche.





DT del Elche respalda a Lucas Cepeda

Martin Anselmi, entrenador del cuadro español, le entregó toda su confianza al chileno y ratificó que será titular en el partido frente al Celta de Vigo el próximo domingo 11 de octubre.

Consultado por cómo fue el retorno del ex Colo Colo al equipo luego de la fecha FIFA, el estratega argentino manifestó: “Todavía no regresó”.

“Cuando llegue te cuento. La idea es que esté. Si llega en condiciones, que seguramente así será, va a ser de la partida”, señaló el ex adiestrador de Unión La Calera.

Pese a que arrancó la temporada como suplente, un buen ingreso en la derrota con el Real Madrid a mediados de septiembre le permitió a Cepeda tener más espacio.

De hecho, el atacante fue titular en el último partido que terminó con triunfo 3-1 del Elche sobre el Espanyol, donde tuvo un remate al palo.