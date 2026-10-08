El argentino tenía un importante contrato con La Celeste, lo que lo convirtió en uno de los entrenadores mejor pagados del último Mundial.

La Selección Chilena sigue buscando entrenador para el nuevo proceso, lo que ha derivado en una danza de nombres que incluye nada menos que a Marcelo Bielsa.

El último en mencionar al argentino fue Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro que aseguró que es el DT que iría a buscar para La Roja.

La posibilidad de que El Loco vuelva al combinado nacional tiene múltiples factores complejos, entre los que está el alto sueldo que tenía en su último paso por Uruguay.





El sueldo que habría recibido Marcelo Bielsa en Uruguay

Previo al Mundial 2026, Finance Football elaboró una lista con los salarios que recibieron los estrategas.

De acuerdo al portal, Bielsa cobraba en La Celeste 3 millones de euros por temporada, lo que equivale a más de 3.200 millones de pesos chilenos.

El rosarino estaba en el Top 10 de los técnicos mejores pagados de la cita planetaria, apareciendo en el puesto 8 junto a Ronald Koeman de Países Bajos.

El primer lugar fue para Carlo Ancelotti, quien recibe cada año 10 millones de la divisa europea en Brasil.

Si bien el argentino no ha sido mencionado como candidato para La Roja, la dirigencia nacional tendría que hacer un importante esfuerzo económico para alcanzar un acuerdo.