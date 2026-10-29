Agradecimiento inesperado: Nico Williams reveló detalle clave en gol de España a Argentina en el Mundial

El ariete de 24 años mencionó que el defensor Nahuel Molina terminó siendo vital en el tanto de Ferran Torres. “Si no me llega a empujar, no llego”, afirmó.

El delantero del Athletic Bilbao, Nico Williams, hizo una sorpresiva confesión sobre el gol con el que España venció a Argentina en la final del Mundial 2026.

El ariete fue clave al dar la asistencia de cabeza a Ferran Torres, quien anotó el 1-0 para darle el título a La Furia Roja a mediados de julio.

A poco más de tres meses del triunfo, el joven de 24 años afirmó que el empujón del defensor Nahuel Molina, que lo estaba marcando, fue clave para que alcanzara la pelota tras un centro lanzado desde la derecha.

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El detalle que mencionó Nico Williams en gol de España

En diálogo con el canal Futbolemotion, el atacante comentó: “Esto es mortal. La gente no se da cuenta. Si no me llega a empujar, no llego. No llego ni en mil vidas”.

Williams afirmó que no se tenía fe para poder bajar la pelota, pero todo cambió con la aparición del lateral argentino al mencionar que “está el balón cayendo y me empuja. Me choca así un poco, con los dos brazos”.

“Cuando veía el balón, decía ‘no llego’. Y, cuando me empujó, digo ‘hostia’. No me da tiempo para rematar a puerta, pues la dejo ahí. Y justo estaba Fer y la metió”, añadió.

El gol se dio al minuto 105 de partido, momento en que La Albiceleste ya estaba con un jugador menos por la expulsión de Enzo Fernández.

Con este contacto y el zurdazo de Torres, España consiguió su segunda estrella y amargó al actual monarca de la Copa América.

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