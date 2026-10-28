El jugador y la madre del ex participante tienen 20 años de diferencia y estarían juntos hace varios meses. “La edad es un número”, respondió la involucrada.

Revuelo ha causado en Argentina los rumores de un romance entre un conocido futbolista y la madre de Tomás Holder, ex participante de Gran Hermano en dicho país.

Se trata de Jaminton Campaz, jugador colombiano que milita en Rosario Central y que estaría saliendo con Gisela Gordillo.

La revista Papparazzi consignó que la relación comenzó hace casi un año, con el delantero regalándole constantemente entradas para que asista al estadio.

A esto se sumó una foto publicada en redes sociales, donde ambos se mostraron compartiendo un agradable momento.





La respuesta de Gisela Gordillo por vínculo con futbolista

Una vez conocida esta situación, Gordillo salió al paso de los comentarios por la diferencia de 20 años que hay con el deportista cafetero.

Sin desmentir ni confirmar el vínculo, la podóloga de 46 años mencionó: “¿Por qué una mujer de mi edad, que pasó los 40, soltera e independiente, no puede tener una relación con un hombre más joven? Así sea 5, 10 o 20 años más joven”.

“La edad es un número. Somos seres humanos tratando de relacionarnos con gente que nos gusta (…) Aparte, puedo estar con alguien más joven”, agregó en un video.

Campaz, de 26 años y que no se ha pronunciado por el supuesto romance, es titular en Rosario Central y jugó el Mundial 2026 con la Selección de Colombia.

En tanto, Holder es influencer y estuvo en la edición 2022 de Gran Hermano Argentina, convirtiéndose en el primer eliminado por votación del público.