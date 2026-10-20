De la polémica al castigo: DT de Egipto recibe dura sanción tras caer ante Argentina en el Mundial

La FIFA aplicó una suspensión para el entrenador de Los Faraones por sus declaraciones tras el encuentro con La Albiceleste, donde acusó que fueron perjudicados.

Una dura sanción recibió el entrenador de la Selección de Egipto, Hossam Hassan, por sus gestos en la polémica derrota 3-2 ante Argentina por los octavos de final del Mundial 2026.

La FIFA suspendió por tres partidos al estratega, quien estalló por un gol anulado a Los Faraones al cruzar sus brazos en señal de protesta y lanzar fuertes declaraciones tras el encuentro.

“Ha sido una injusticia. Quizá querían mantener al campeón del mundo en la competición. Quizá querían que Messi siguiera en el torneo”, fue parte de lo que expresó en conferencia de prensa.





Egipto sufre por las sanciones tras el Mundial 2026

Además del estratega, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) confirmó que hubo más castigos para integrantes del staff y el plantel.

Uno de ellos es Ibrahim Hassan, hermano gemelo de Hossam y director deportivo de los africanos que también recibió tres compromisos de sanción.

Por su parte, el jugador Mostafa Ziko fue suspendido por cinco cotejos por acusar que el torneo estaba “arreglado” luego de la derrota.

El duelo disputado en Atlanta fue uno de los más controvertidos del Mundial, con Egipto desperdiciando una ventaja de dos goles.

Los Faraones protestaron de manera vehemente por un gol anulado a instancias del VAR que pudo liquidar a La Albiceleste, donde finalmente se cobró una infracción a Lisandro Martínez en el inicio de la jugada.

Pese a los reclamos, fueron los trasandinos los que terminaron clasificando a los cuartos de final gracias a los tantos de Cristian “Cuti” Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández.