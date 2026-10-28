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Charlotte vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez por la MLS

CF Montreal de Alexis Sánchez se mide a Charlotte FC en un nuevo desafío por la MLS, partido que se juega en el Bank of America Stadium.

Marcelo Barrientos
Por Marcelo Barrientos

Periodista Digital

Alexis Sánchez afronta un nuevo desafío en la MLS junto a CF Montreal, elenco que este miércoles visita a Charlotte FC.

Sin chances de meterse en los playoffs, el conjunto del tocopillano pretende dejar una mejor imagen tras las derrotas en la final del campeonato canadiense y ante Nashville SC por la liga local.

Los resultados desataron una crisis con Maravilla, quien estaría analizando su futuro en el club de cara a la próxima temporada.

¿Dónde ver EN VIVO el partido de Charlotte vs CF Montreal?

El partido de Charlotte FC ante CF Montreal será transmitido en vivo y online por Apple TV.

Para poder ver el duelo de Alexis Sánchez, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Charlotte y CF Montreal por la MLS

El compromiso del equipo de Carolina del Norte contra el Impact inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 28 de octubre.

El escenario es el Bank of America Stadium de Charlotte, recinto que cuenta con capacidad para recibir a más de 70 mil hinchas.

 

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