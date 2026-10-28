Charlotte vs CF Montreal: Hora y dónde ver EN VIVO partido de Alexis Sánchez por la MLS

CF Montreal de Alexis Sánchez se mide a Charlotte FC en un nuevo desafío por la MLS, partido que se juega en el Bank of America Stadium.

Alexis Sánchez afronta un nuevo desafío en la MLS junto a CF Montreal, elenco que este miércoles visita a Charlotte FC.

Sin chances de meterse en los playoffs, el conjunto del tocopillano pretende dejar una mejor imagen tras las derrotas en la final del campeonato canadiense y ante Nashville SC por la liga local.

Los resultados desataron una crisis con Maravilla, quien estaría analizando su futuro en el club de cara a la próxima temporada.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Charlotte vs CF Montreal?

El partido de Charlotte FC ante CF Montreal será transmitido en vivo y online por Apple TV.

Para poder ver el duelo de Alexis Sánchez, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Charlotte y CF Montreal por la MLS

El compromiso del equipo de Carolina del Norte contra el Impact inicia a las 20:30 horas de Chile de este miércoles 28 de octubre.

El escenario es el Bank of America Stadium de Charlotte, recinto que cuenta con capacidad para recibir a más de 70 mil hinchas.