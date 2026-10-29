Una travesía inolvidable: Vozinha repasó su viaje al Balón de Oro y expresó su “gratitud”

El arquero de Colo Colo publicó un video para destacar su participación en la ceremonia, destacando que “hay momentos que van mucho más allá del fútbol”.

Días agitados son los que vivió Vozinha. El caboverdiano fue titular en el empate de Colo Colo ante Palestino el pasado domingo, realizando una verdadera travesía para estar al día siguiente en el Balón de Oro.

Tras quedar en el sexto lugar en la lucha por el Trofeo Yashin, el arquero retornó a Chile y repasó brevemente su agotador viaje a Londres.

Con una extensa reflexión, el futbolista de 40 años valoró el haber estado en la importante ceremonia en la que se topó con varias figuras internacionales.





El mensaje de Vozinha tras estar en el Balón de Oro

El africano se expresó con un video en redes sociales en el que manifestó: “Hay momentos que van mucho más allá del fútbol”.

“Momentos que nos hacen recordar el camino recorrido y los sacrificios hechos. Siento gratitud en el alma, orgullo por mis orígenes y Cabo Verde siempre en el corazón”, añadió.

Vozinha quedó en el sexto lugar en la categoría de mejor arquero, galardón que quedó en manos del portero del Athletic Bilabo, Unai Simón.

El africano ya se reintegró a los entrenamientos del Cacique, colocando toda su energia en la búsqueda del título de la Liga de Primera.

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