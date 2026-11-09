La alegría de Marité Matus por título de Arturo Vidal con Colo Colo: “Orgullosos de ti”

La ex pareja del King resaltó su nueva consagración con el Cacique, subiendo un video del momento en que levanta el trofeo de la Liga de Primera.

Marité Matus no ocultó su alegría y festejó el título de Arturo Vidal con Colo Colo, cuadro que este domingo se consagró campeón de la Liga de Primera.

El King fue pieza clave en la obtención de la estrella 35 de Los Albos, anotando un gol en la victoria 2-1 sobre Ñublense en Chillán que les permitió amarrar el torneo.

La coronación del volante fue seguida con atención por su ex pareja, quien lo destacó con un mensaje en sus redes sociales.





Marité Matus muestra su orgullo por Arturo Vidal

En sus redes sociales, la empresaria resaltó al mediocampista de 39 años con un video del momento en el que levantó la copa.

“Orgullosos de ti”, escribió en la historia de Instagram, valorando la nueva obtención de su ex marido y padre de sus hijos.

En el registro se escuchó a varias personas de su círculo cercano gritando: “Grande Arturo. Qué buena”, demostrando su felicidad por el Rey y por el Cacique.

Pese a terminar hace años su relación, Matus ha reiterado en varias ocasiones que no tiene ningún problema con Vidal y que ha sido un apoyo en diferentes instancias.

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