Dando pelea: Valentina Cancino terminó sexta en los 800m de los JJOO de la Juventud 2026

La representante del Team Chile finalizó la carrera en un tiempo tiempo de 2:18.59, instancia a la que accedió tras ser tercera en su heat clasificatorio.

Valentina Cancino tuvo una buena actuación este lunes y cerró en el sexto lugar en los 800 metros, culminando su participación en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La chilena terminó la carrera con un tiempo de 2:18.59, quedando a 14 segundos de la etíope Netsanet Selemon que logró el oro.

El podio fue completado por la filipina Marjorie Cesar (plata) y la la marroquí Khadija Elmostaqim que se quedó con el bronce.





La mediafondista nacional había accedido a esta instancia luego de ser tercera en su heat de clasificación, llegando a la última etapa en la que se definieron las medallas.

La joven de 16 años culminó una épica jornada para el deporte de nuestro país, donde Vittorio Gorziglia obtuvo un histórico bronce en el lanzamiento de la jabalina.

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