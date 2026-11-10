Trinidad Steinert vuelve al gobierno con cargo internacional: será agregada de seguridad en Paraguay

La exministra de Seguridad colaborará en la coordinación regional contra el narcotráfico y el crimen organizado. Su regreso se produce casi seis meses después de su salida de La Moneda.

La exministra Trinidad Steinert volverá al gobierno pero ahora como agregada de seguridad en Paraguay, a casi seis meses de su salida del gabinete del presidente José Antonio Kast.

Su principal tarea será colaborar en la coordinación de los esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Cabe recordar que Steinert dejó el Ministerio de Seguridad Pública el pasado 19 de mayo, tras 69 días en el cargo.

Su salida se produjo en medio de la polémica por la remoción de Consuelo Peña, entonces jefa de Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI), y una serie de críticas a su gestión.





El rol de Trinidad Steinert en Paraguay y las críticas del oposición

Su nueva labor se enmarca en el Compromiso de Santiago, un acuerdo de cooperación regional firmado el 28 de mayo por cancilleres y ministros de Seguridad de Argentina, Bolivia, Perú y Ecuador. Paraguay y Uruguay se sumaron posteriormente a la iniciativa.

Al confirmar su nombramiento, Cancillería destacó la trayectoria de Steinert como fiscal en el norte del país, donde investigó bandas vinculadas al narcotráfico, el tráfico de migrantes y la explotación sexual.

El nuevo cargo de Steinert ha generado críticas en la oposición, especialmente por sus reiteradas inasistencias a la Comisión Especial Investigadora que la involucra.

A través de X, el diputado Gonzalo Winter (FA) afirmó: “En seis ocasiones, la exministra Trinidad Steinert fue citada a comparecer a la CEI que tenía por objeto evaluar su breve gestión a la cabeza del Ministerio de Seguridad. Nunca asistió”.

“Preocupante que el presidente Kast confíe representación de nuestro país a quien ha mostrado nulo respeto y compromiso con la institucionalidad” , agregó el parlamentario.

Asimismo, la excandidata presidencial y exministra Jeannette Jara ironizó sobre el regreso de algunas autoridades a La Moneda después de su remoción del cargo. “No cabía en el segundo piso”, escribió en X.