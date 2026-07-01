Revelan a los actores que interpretarán a Allende y Bachelet en Once, la nueva película de Pablo Larraín

La megaproducción, que comenzará su rodaje este año, contará con un elenco encabezado por reconocidos actores nacionales como Alfredo Castro, Alejandro Goic, Roberto Farías y Gabriel Cañas.

El cineasta chileno Pablo Larraín volverá a abordar uno de los episodios más decisivos de la historia reciente del país con Once, una nueva película producida por Netflix que reconstruirá las horas previas y posteriores al Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

La producción, que comenzará su rodaje este año, contará con un elenco encabezado por reconocidos actores nacionales.

Dentro de sus personajes centrales se encuentran el expresidente Salvador Allende y Michelle Bachelet.

¿Quiénes interpretarán a Bachelet y Allende en Once?

Según reveló La Tercera, el encargado de interpretar a Allende será el actor Alejandro Goic , uno de los colaboradores habituales de Larraín.

Ambos trabajaron anteriormente en la película Neruda, donde Goic interpretó a Jorge Bellet, cercano colaborador del poeta y Premio Nobel.

Otra de las historias que cruzarán la narrativa de Once estará centrada en una joven Michelle Bachelet durante los acontecimientos de septiembre de 1973.

La encargada de asumir ese desafío será la actriz Fernanda Finsterbusch , quien atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera.

La intérprete de 26 años inició su formación artística en la academia de Maitén Montenegro y posteriormente estudió Teatro en la Pontificia Universidad Católica de Chile. En televisión ha participado en producciones como Edificio Corona, Pobre Novio, Hijos del Desierto y Juego de Ilusiones.

En el ámbito de las series, también participó en la segunda temporada de La Jauría y en la producción chilena Todos los males.

¿De qué trata Once?

De acuerdo con la información publicada por Variety, Once narrará, a través de 11 historias entrelazadas, las 18 horas que culminaron con el bombardeo del Palacio de La Moneda y la muerte de Salvador Allende.

La película ha sido definida por Pablo Larraín como una “película de guerra” y contará con un equipo internacional.





Entre ellos destacan el director de fotografía Rodrigo Prieto, nominado al Oscar por The Irishman, The killers of the flowermoon, Silence y Brokeback Mountain; el diseñador de producción Guy Hendrix Dyas; y el supervisor de efectos visuales Andrew Jackson, ganador del Oscar por Tenet.

El guion fue escrito por Larraín junto a Guillermo Calderón, con quien colaboró previamente en El Conde.

Además de Goic y Finsterbusch, el reparto incluirá a Alfredo Castro, Marcelo Alonso, Octavia Bernasconi, Gabriel Cañas, Roberto Farías, Camila Milenka, Marcial Tagle, Valentina Muhr y Lukas Vergara.