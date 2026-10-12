Hombre fue asesinado a tiros en La Legua: Fue atacado desde auto en movimiento

La víctima es un joven de 25 años, de nacionalidad chilena, quien fue acribillado por desconocidos.

La noche del domingo se registró un homicidio en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, hecho que será investigado por la PDI.

De acuerdo con los antecedentes, la víctima se encontraba en calle Aysén cerca de las 21:00 horas cuando un vehículo llegó hasta el lugar y, desde su interior, desconocidos efectuaron al menos 10 disparos.

El afectado, un chileno de 25 años, recibió uno de los impactos en la cabeza y fue trasladado de urgencia hasta el SAR Enrique Molina, donde murió debido a la gravedad de sus lesiones.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía ECOH, que instruyó las primeras diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI.