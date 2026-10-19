19/ 10/ 2026 17:58

Ala de avión de Latam se incendió en plena pista de aeropuerto de Lima y desató minutos de terror en pasajeros del vuelo

Un avión de Latam sufrió el incendio de una de sus alas antes de su despegue en el Aeropuerto Internacional de Lima, Perú, lo que generó el pánico en los pasajeros que se encontraban a bordo de la aeronave. Según reportaron desde la aerolínea y desde el terminal aéreo peruano, el fuego fue controlado de inmediato y se evacuó con normalidad a los pasajeros, quienes fueron reubicados en otro vuelo.