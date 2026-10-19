Reportan muerte de expareja de Justin Bieber a los 34 años: Había sido madre y tenía el síndrome de Guillain-Barré

Sahara Ray era hija de Tony Ray, reconocido surfista australiano, y fue vinculada sentimentalmente a Justin en el año 2016.

Este lunes se reportó la muerte de Sahara Ray, exnovia del cantante Justin Bieber, a los 34 años.

Sahara era hija del destacado surfista australiano Tony Rey, era empresaria y tenía su propia línea de trajes de baño, además de dedicarse a ser influencer.





Muere la expareja de Justin Bieber a los 34 años

La noticia fue publicada por TMZ, quienes expresaron que las causas de muerte aún son desconocidas.

Sin embargo, la familia de la mujer declaró al mismo medio que “falleció anoche (domingo) rodeada de su familia en el hospital. Era muy querida”.

Sahara se había convertido en madre de una niña en enero de este año y padecía el síndrome de Guillain-Barré.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), este síndrome es una “enfermedad autoinmune poco frecuente en la que el sistema inmunitario ataca por error los nervios del sistema nervioso periférico tras lesionar la vaina de mielina o el axón”.

Debido a esta enfermedad, la influencer quedó parcialmente paralizada tras un grave accidente de auto en el año 2024.

Sahara y Justin mantuvieron una relación amorosa en el año 2016, donde se les descubrió vacacionando juntos en Hawái.

En aquel entonces, la situación generó polémica, puesto que el artista y Ray fueron fotografiados desnudos por la playa.