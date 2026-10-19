“No estás sola”: Juan Pablo Sáez dedicó emotivo mensaje a Luz Jiménez tras la muerte de su hija en Portillo

Magdalena Acuña fue una de las víctimas fatales tras la avalancha de nieve ocurrida el pasado 17 de octubre en el sector de Portillo, región de Valparaíso.

Este lunes, Juan Pablo Sáez, fundador del Teatro San Ginés, publicó un emotivo mensaje en apoyo a la actriz Luz Jiménez, cuya hija murió tras la avalancha de nieve en Portillo, región de Valparaíso.

Magdalena Acuña Jiménez había cumplido 56 años un día antes del accidente ocurrido el sábado 17 de octubre. Era una de las cuatro hijas de Luz Jiménez.





¿Qué dijo Juan Pablo Sáez?

Al respecto, Juan Pablo publicó una fotografía junto a Luz en Instagram y envió un emotivo mensaje en apoyo a nombre de sus colegas.

“Adorada Luz: Queremos que sepas que tus colegas actores, amigos, técnicos y productores del Teatro San Ginés estamos contigo y te acompañamos en este momento tan profundamente doloroso y triste”, detalló.

En esa misma línea, Sáez agregó: “No estás sola. Si antes ya te queríamos mucho, ahora te queremos mucho más”.

“Todos y todas los actores y actrices nos sentimos como hijos e hijas tuyas y tuyos y, aunque sabemos que el vacío que deja la partida de Magdalena es imposible de llenar, haremos lo que sea necesario para que al menos nunca te sientas sola en lo que viene por delante”, indicó Juan Pablo.

Finalmente, el actor concluyó: “Te abrazamos con todo nuestro amor y solidaridad”.

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